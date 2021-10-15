طلب عاجل من الأهلي لاتحاد الكرة بشأن مباراة القمة

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قرر النادى الأهلى التقدم بطلب إلى اتحاد الكرة من أجل استقدام حكام أجانب لإدارة مباراة الزمالك المقرر إقامتها في الجولة الثالثة من بطولة الدورى العام بعد إجراء القرعة الثلاثاء الماضى.

ويحق لكل نادٍ طلب 5 حكام أجانب لإدارة 5 مباريات له في الموسم الواحد وفقاً للنظام الموضوع من اللجنة الحالية التي تدير الكرة المصرية.

ومن المقرر أن يرسل الأهلى خطابا رسميا لاتحاد الكرة يطلب فيه استقدام حكام أجانب لإدارة مباراة الزمالك المقبلة مصحوباً بالموافقة على دفع تكاليف استقدامهم.