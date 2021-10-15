شيلونجو ينتظم في تدريبات الإسماعيلي

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ينتظم، اليوم الجمعة، النامبيى شيلونجو مهاجم الإسماعيلى في تدريبات فريقه بعد انتهاء مهمته الدولية بقميص منتخب بلاده الناميبى، وذلك استعدادًا لانطلاق الدورى العام المصرى يوم 25 من الشهر الجارى.

وكان طلعت يوسف المدير الفنى للدراويش قد أوصى بعدم رحيل المهاجم الناميبى عن الفريق خلال الانتقالات الصيفية الماضية، لحاجة الفريق إلى مجهوداته خلال فعاليات الموسم الجديد.

وودع منتخب نامبيا التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022 بعد الخسارة الأخيرة التي تلقاها على أرضه ووسط جماهيره أمام منتخب السنغال بثلاثة أهداف مقابل هدف.