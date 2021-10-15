مشاهدة ليفربول ضد واتفورد بث مباشر في الدوري الإنجليزي .. محمد صلاح يقود الريدز

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محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي يخوض فريقه الإنجليزي السبت 16-10 -2021 أمام فريقه واتفورد الإنجليزي ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي موسم 2021- 2022 «البريميرليج».

ينطلق اللقاء عند الساعة الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة والثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة والثالثة والنصف بتوقيت الإمارات. ويسعى يورجن كلوب بتحقيق الثلاث نقاط لاستعادة الصدارة مرة أخرى والاستمرار في منافسة كبار الدوري الإنجليزي.

يشدد النجم الدولي المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، على أن تحقيق فريقه للانتصارات يمثل أولوية بالنسبة له، وهو ما يجعله يشعر بالسعادة. وكان هناك الكثير من الجدل خلال الشهر الماضي حول وضع عقد صلاح، لا سيما وأن عقده الحالي مع ليفربول ينتهي في صيف 2023.

وتشير التقارير إلى أن حجر العثرة في المفاوضات يتمثل في الأجر الذي يطلبه صلاح، مع مزاعم بمطالبة نجم الفراعنة، بزيادة راتبه الأسبوعي ليصل إلى 300 ألف إسترليني.

ولعل سياسة ليفربول هي عدم منح عقود كبيرة للاعبين فوق سن الثلاثين، ويصل صلاح إلى هذا الحد في الصيف المقبل ، لكن بعض النقاد مثل جيمي كاراجر، يعتقدون أن النادي يجب أن يدفع للاعب ما يستحقه.

ورغم ذلك، يركز صلاح على ضمان استمرار فريق المدرب يورجن كلوب، في صراع المنافسة على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي ومانشستر سيتي.

ويحتل ليفربول، وصافة الترتيب برصيد 15 نقطة، بفارق نقطة وحيدة خلف تشيلسي المتصدر، بعد مرور 7 جولات، علمًا بأنه الفريق الوحيد الذي حافظ على سجله خاليًا من الهزائم في البطولة هذا الموسم. ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) تصريحات صلاح لموقع ناديه، حيث قال "أنا سعيد طالما استمر الفريق في الانتصار".

وأضاف صلاح "أحاول المساعدة دائمًا لتسجيل الأهداف وجعل الفريق يفوز بالمباريات، هذا هو الشيء الأكثر أهمية". وأوضح "يتعين علينا أن نبذل قصارى جهدنا دائمًا للفوز بشيء، أعتقد أن لدينا الجودة لذلك".

وتابع "نمتلك فريقا كبيرا، لذلك ينبغي علينا أن ندفع أنفسنا إلى أقصى الحدود ونحاول الفوز بشيء ما. أنا متأكد من أن الجميع يفكرون بنفس الأمر". وشدد صلاح في نهاية حديثه "هذا ما نحتاجه فقط لنبقي في أذهاننا أن ننهي الموسم بالفوز بشيء ما".