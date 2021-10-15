رئيس جامعة عين شمس يتسلم تكريم التصنيف الدولي في حفل دولي بالامارات

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في احتفالية كبرى أقيمت بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، تم إعلان نتائج التصنيف العربي QS Arab Ranking 2022، حيث تسلم د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ود. عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، من آشون فرنانديز مدير منظمة QS بالشرق الأوسط، شهادة حصول جامعة عين شمس على المرتبة الرابعة عشر على مستوى العالم العربي في هذا التصنيف العالمي الهام متقدمة بذلك عن العام الماضي.

جاء ذلك بحضور 30 من رؤساء الجامعات العربية وأكثر من 150 من مسؤولي منظمة QS حول العالم والعديد من سفراء دول العالم لدى دولة الإمارات العربية الشقيقه ونخبة من مسؤولي التعليم العالي على مستوى العالم.

كما أقيمت إحتفالية كبرى للإحتفاء بحصول جامعة عين شمس على خمس نجوم من أصل خمسة في تقييم QS star Rating.

وعلى هامش الاحتفالية عقدت عدداً من المناقشات العلمية بمشاركة كل من د. محمود المتيني ود. عبدالفتاح سعود، من بينها مناقشة حول الأبحاث التطبيقية والدراسات البينية وطرح سيادتهما عددا من الآراء والمقترحات البارزة في هذا الصدد مع استعراض تجربة جامعة عين شمس الرائدة في هذا السياق.