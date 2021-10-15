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سقوط متهم بحوزته مخدرات قيمتها مليون جنيهبالاسكندرية

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سقوط متهم بحوزته مخدرات قيمتها مليون جنيهبالاسكندرية سقوط متهم بحوزته مخدرات قيمتها مليون جنيهبالاسكندرية

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن الإسكندرية من ضبط (20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 21 كيلو جراما – كمية لمخدر الآيس- مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية - له معلومات جنائية) وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية. وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى مليون و500 ألف جنيه تقريباً.

المصرى اليوم

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