سقوط متهم بحوزته مخدرات قيمتها مليون جنيهبالاسكندرية

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن الإسكندرية من ضبط (20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 21 كيلو جراما – كمية لمخدر الآيس- مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية - له معلومات جنائية) وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية. وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى مليون و500 ألف جنيه تقريباً.