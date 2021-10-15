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أحمد السقا عن مسلسل «نسل الأغراب»: «اشتغلته بضمير كبير جدا»

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أحمد السقا عن مسلسل «نسل الأغراب»: «اشتغلته بضمير كبير جدا» أحمد السقا عن مسلسل «نسل الأغراب»: «اشتغلته بضمير كبير جدا»

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قال الفنان أحمد السقا إن مسلسله «نسل الأغراب» للمخرج محمد سامي الذي قام ببطولته مع الفنان أمير كرارة وعرض في رمضان الماضي رأى فيه البعض أخطاء مضيفا: «لو اعتبرنا أن هناك أخطاء في العمل فأي شخص يتعلم من أخطاءه».

وتابع السقا متحدثا في ندوة تكريمه في مهرجان الجونة السينمائي الدولي التي تعقد حاليا: «المسلسل كان ماشي في اتجاه سليم لكن الحلقة 28 أو 29 اثير عندها هذا الجدل قد تكون من وجهة نظر البعض ممن رأوا فيه بعض المشاهد، وأن بها عنف ولكن مجمل العمل أنت كسبان كممثل.. ولو اعتبرنا ان فيه أخطاء الواحد بيتعلم من غلطه، لكن حقيقي اشتغلت بضمير كبير جدا في المسلسل«.

وتعرض أبطال مسلسل «نسل الأغراب» وقت عرضه في رمضان الماضي للانتقادات حول المبالغة في العمل.

المصرى اليوم

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