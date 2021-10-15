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أحمد السقا: «أنا متدّرب أكشن.. وتقنيات السينما تغيرت كثيرا»

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أحمد السقا: «أنا متدّرب أكشن.. وتقنيات السينما تغيرت كثيرا» أحمد السقا: «أنا متدّرب أكشن.. وتقنيات السينما تغيرت كثيرا»

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قال الفنان أحمد السقا إن تقنيات السينما تغيرت كثيرا، لافتًا إلى أنه كان من المحظوظين بهذا التطور في السينما.

وأضاف عن حبه لتقديم الأكشن، خلال ندوة تكريمه بمهرجان الجونة السينمائي المنعقدة حاليا: «أنا متدرب أكشن، وكنت بشتغل بالقلب الميت ولكن لما حبيت الشغلانة واشتغلتها عرفت إن القصة مش إني أعمل حاجة وخلاص ولكن لازم أدرسها».

وتابع أنه لا يعمل الأكشن بشكل متسرع ولكنه حينما يلعب شخصية يدرس تفاصيلها ويجمعها ويقوم بالعمل على أساس سليم، لافتًا إلى «أن النعمة التي أعطاها له الله لا يستطيع أن يبخل بها على أي مخرج يعمل معه».

وكرم مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة النجم أحمد السقا في حفل افتتاحه أمس بمنحه جائزة نجمة الجونة للانجاز الابداعي وسلمتها له الفنانة هند صبري.

المصرى اليوم

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