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غداً: الرياض تستضيف منافسات دوري أبطال آسيا.. وممثلا الوطن يستعدان لدور ربع النهائي

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غداً: الرياض تستضيف منافسات دوري أبطال آسيا.. وممثلا الوطن يستعدان لدور ربع النهائي

تنطلق، غداً السبت، منافسات الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا، والذي تستضيف الرياض مباريات منطقة الغرب به بدءًا من ربع النهائي وحتى المباراة النهائية.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اختار المملكة لاستضافة المباريات المتبقية من دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب بدءًا من ربع النهائي، بالإضافة إلى استضافة المباراة النهائية للبطولة في 23 نوفمبر المقبل.

ويمثل اختيار الرياض لاحتضان هذه المباريات تأكيدًا على النجاح في استضافة 3 مجموعات من مجموعات دوري الأبطال هذا الموسم، حيث كانت احتضنت المملكة 3 من مجموعات دوري الأبطال بينها 2 في الرياض، وأخرى في جدة، الأمر الذي يعكس ثقة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في قدرات المملكة على تنظيم مختلف الفعاليات التي تقام تحت مظلته.

ويخوض ممثلا الوطن النصر والهلال اختبارًا مهمًا في مشوارهما نحو بلوغ نصف النهائي عندما يواجهان الوحدة الإماراتي وبرسيبوليس الإيراني على الترتيب.

ويحتضن ملعب "مرسول بارك" بالرياض غدًا مباراة النصر مع الوحدة والتي ستقام عند الساعة السادسة مساء، فيما يواجه الهلال نظيره برسيبوليس على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز عند الساعة التاسعة مساء.

ومن المقرر أن تقام المباراتان بحضور جماهيري كامل بعد قرار وزارة الرياضة رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري إلى 100% في مباريات الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2021 لفرق غرب القارة.

ويمثل هذا القرار دعمًا كبيرًا لممثلي الوطن النصر والهلال في مهمتهما بدوري الأبطال، كما يأتي بعد أيام من السماح بالحضور الجماهيري بنسبة 100% في مباراتي الوطني أمام اليابان والصين واللتين احتضنهما ملعب الجوهرة المشعة في جدة لحساب التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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