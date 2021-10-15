قرض يصل إلى مليون جنيه.. و قرض أصحاب المعاشات من 3 بنوك

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يبحث الكثير من المواطنين عن تفاصيل قروض البنوك ومدي إمكانية حصولهم علي قروض أصحاب المعاشات من عدة بنوك مصرية.

حيث تقدم البنوك العاملة فى السوق المصري برامج تمويلية مختلفة تلبى احتياجات فئات المجتمع المختلفة ومنها أصحاب المعاشات حيث تقدم البنوك تيسيرات عدة وفترات سداد طويلة لتلك الفئة حيث يصل الحد الأقصى للتمويل فى بعض البنوك إلى مليون جنيه وعلى فترات سداد تصل إلى 10 سنوات، ولكن بشروط محددة.

وتعرض بوابة "المصري اليوم" تقريرا تفصيليا يحتوي علي شروط الحصول على قرض اصحاب المعاشات فى 3 بنوك وهما بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك التعمير والإسكان.

البنك المركزي المصري - صورة أرشيفية

الحد الاقصى لقيمة القرض 500 الف جنيه اطول مدة تقسيط تصل الى 8 سنوات لصاحب المعاش الأصلي ، و 7 سنوات للمستفيد من المعاش. سعر عائد : 14.5% متناقصة وثيقة تامين مجانية على الحياة

الشروط والمستندات المطلوبة قرض أصحاب المعاشات من بنك مصر 2021

طلب الحصول على القرض صورة بطاقة الرقم القومي بيان المعاش المعتمد من جهة التحويل إيصال مرافق حديث تعهد بتحويل المعاش الحد الأدنى للمعاش 500 جنيه. السن لا يزيد عن 65 سنة عند نهاية مدة القرض. لا يشترط وجود ضامن للعميل

قروض اصحاب المعاشات

الحد الاقصى لقيمة القرض مليون جنيه فترة السداد تصل إلى 10 سنوات. سعر العائد : 14% متناقصة سنوياً. تأمين على الحياة والعجز الكلي مجانا.

الشروط والمستندات المطلوبة قرض اصحاب المعاشات من بنك التعمير والإسكان

يتم تمويل صاحب المعاش او المستفيد من المعاش صورة بطاقة الرقم القومى سارية ايصال مرافق او خدمات حديث لم يمر عليه 3 شهور بيان مفردات المعاش الا يقل قيمة المعاش او الدخل عن 1200 جنيه تعهد بتحويل قيمة المعاش .

الحد الاقصى لقيمة القرض مليون جنيه فترة السداد تصل إلى 10 سنوات. سعر العائد :13.5% متناقصة سنوياً. تأمين على الحياة والعجز الكلي مجانا.

الشروط المطلوبة للحصول على قرض أصحاب المعاشات من البنك الأهلي المصري

ألا يزيد عمر المقترض عن 65 سنة في نهاية التمويل. تعهد العميل بتحويل المعاش على البنك طوال فترة سريان القرض. الحد الأدنى لقيمة المعاش المحول 1000 جنيه.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض أصحاب المعاشات من البنك الأهلي المصري

طلب الحصول على القرض صورة بطاقة الرقم القومي بيان المعاش المعتمد من جهة التحويل إيصال مرافق حديث

العمولات والرسوم للحصول على قرض أصحاب المعاشات من البنك الأهلي المصري

المصاريف الإدارية 2 % من مبلغ التمويل تدفع مرة واحدة مقدماً بحد أدنى 250 جنيه حال سداد التمويل على 7 سنوات و3% بحد أدني 250 جنيه حال سداد التمويل لفترة أطول من 7 سنوات.

عمولة السداد المعجل للتمويل 5%.

غرامة تأخير سداد القسط 20 جم شهريا + 2% من المبلغ المستحق ولم يدفع.

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