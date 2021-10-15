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عاطل يجمع 800 الف جنيه استرلينى من تجارة العملة

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عاطل يجمع 800 الف جنيه استرلينى من تجارة العملة عاطل يجمع 800 الف جنيه استرلينى من تجارة العملة

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تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط أحد الأشخاص من البحيرة لقيامه بتجميع مدخرات العاملين بإحدى الدول "بالعملة الأجنبية" عن طريق تلقى الحوالات الخاصة بهم على حسابه الشخصى بأحد البنوك ، ويقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وعقب ذلك يقوم بتسليمها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة البحيرة نقداً أو عن طريق حوالات بريدية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.

وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه .. كما تبين أن حجم تعاملاته خلال العامين الماضيين طبقاً للفحص المستندى 800 ألف جنيه إسترلينى

المصرى اليوم

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