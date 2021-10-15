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قال عبدالناصر قنديل، الباحث الحقوقي، هناك سعي لإرسال شائعات برسالة مضمونها أن مصر تستحوذ على النصيب الأكبر من فوائد نهر النيل، وأنها تقف أمام محاولات التطوير والنهوض بالتنمية في الدول الأخرى.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الخبرات المصرية في إدارة السدود وتشغيلها هي الأعلى والأكفأ.

وأوضح قنديل أن مصر ليست ضد التنمية في أي دولة ولكنها ضد المساس بحقوقها ومصادرها الدائمة من المياة، مشيرًا إلى أن هذه المصادر محدودة.

وتابع، الباحث الحقوقي، أن الإدارة المصرية دائمًا تتكلم من مركز القوة، وأن القوي دائمًا يعلم مصادر قوته، مشيرًا إلى أن استخدام السلاح كما يسعى البعض لدفع الدولة المصرية هو فخ، وأن مصر تثبت للعالم أننا دولة سلام وتنمية وتسعى مع الآخرين إلى اتفاق وبالتالي الجلوس على طاولة المفاوضات مطلب مصري دائم.