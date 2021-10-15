«المحامين»: «شمال القاهرة» توقع بروتوكول تعاون مع المعهد القومي للملكية الفكرية

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أعلنت نقابة المحامين، عن توقيع نقابة محامين شمال القاهرة، برئاسة عمرو محي، نقيب الفرعية، عن توقيع بروتوكول تعاون مع المعهد القومي للملكية الفكرية، التابع لجامعة حلوان، لتقديم المحامين لدراسة الماجستير بالمعهد، وذلك بالتنسيق مع النقابة العامة للمحامين.

وقال محمد هيبة، عضو الشباب بفرعية شمال القاهرة، إن البروتوكول سيشمل خصومات على المصروفات الدراسية، ويأتي ذلك تسهيلا على أعضاء الجمعية العمومية من المحامين وتشجيعا لهم على الابتكار والدراسة.

وطالب «هيبة»، المحامين من أعضاء الفرعية، الراغبين في التقديم التوجه إلى النقابة العامة، لاستلام خطاب موجها للمعهد لسداد المصروفات اللازمة.

وأوضح «هيبة»، أن الأوراق المطلوبة تتضمن شهادة التخرج، وبيان درجات، والموقف من التجنيد للذكور، وصورة البطاقة، وصورة الكارنيه، وشهادة الميلاد، وخطاب من النقابة العامة موجه للمعهد، وأن مقر الدراسة في جاردن سيتي، أمام السفارة الأمريكية بالقاهرة.