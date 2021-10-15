«محامين المنوفية»: النقابة العامة تحملت نفقات تجديد غرفتي «السادات» و«منوف»

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أكد حسين الجمال، أمين عام نقابة المحامي، أن المنوفية أنجبت زعماء حكموا مصر على مر الزمان فهي بلد السياسيين، والنقباء، والعلماء، ورجال القانون، وهذا حديث واقعي، والتاريخ يسجل كل شيء، جاء ذلك خلال زيارة مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة رجائي عطية، نقيب المحامين، لمحافظة المنوفية، لافتتاح قاعة النقيب عطية عبده، بالنقابة الفرعية.

وأضاف: «نحن في مجلس النقابة نعمل بقيادة النقيب، ونتائج الأداء تصل إلى كافة النقابات الفرعية، ويتم الموافقة على جميع طلبات النقابات الفرعية، ومنها نقابة المنوفية، التي تم الموافقة على طلبها بتجديد كافة جزئياتها، وتجهيزها بكل احتياجاته».

ورحب ماهر حمودة، نقيب المحامين بالمنوفية، بالحضور وبعطية قائلا: «شرفت المنوفية فأنت ابنها البار وفخر لها، فأنت محامي بارع، وعالم وفقيه، وتعلمنا منك الكثير.

وأضاف «حمودة»، أن نقابة المحامين تشهد عصرا جديدا، فتم تطوير الخدمات المقدمة الفرعية حيث يتم توزيع المخصصات بشكل عادل، طبقا لعدد أعضاء الجمعية العمومية لكل نقابة، ونتمنى رفعها حتى يتم تقديم المزيد من الخدمات للأعضاء.

وتابع: «تم تحديث كافة غرف المحامين بالجزئيات بشكل يليق بالزملاء، وتم التعامل مع أزمة محكمتي السادات ومنوف، بنجاح، وأمر النقيب العام بتحمل النقابة العامة كافة تكلفة الغرفتين، فنقابة المحامين في مرحلة فاصلة نشم فيها رائحة الإصلاح للارتقاء بمهنة المحاماة، ونحن خلف النقيب العام ومجلس النقابة، نقدم الدعم لإعلاء كلمة المحاماة».

وحضر اللقاء حسين الجمال الأمين العام، وعبدالمجيد هارون، أمين الصندوق، ويحيي التوني، وكيل النقابة، وابو بكر الضوه، وأسامة سلمان، الامناء المساعدين، ومحمد كركاب، ومحمد راضي مسعود، ومحمد عبدالستار بدر، ومحمد نجيب، أعضاء مجلس النقابة العامة، ومصطفى البنان، عضو مجلس النقابة السابق، وأعضاء مجلس نقابة المنوفية كاملا، وشيوخ المهنة بالمحافظة.