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«ببتدي م الزيرو».. يطرح برومو أغنيته الجديدة

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«ببتدي م الزيرو».. عمرو دياب يطرح برومو أغنيته الجديدة «ببتدي م الزيرو».. يطرح برومو أغنيته الجديدة

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طرح المطرب برومو أغنيته الجديدة «ببتدي م الزيرو»، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، وذلك استعدادا لطرحها خلال الفترة المقبلة.

«ببتدي م الزيرو» كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحيى وتوزيع نادر حمدي وميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس.

وكان عمرو دياب تصدر قائمة الأكثر استماعا في الكويت والسعودية وقطر والإمارات والأردن بأغنية «أنت الحظ».

وطرح عمرو دياب أغنية «انت الحظ» عبر خدمة للمحمول وتطبيق أنغامي في وكذلك تصدرت تريند موقع يوتيوب في الإمارات فور طرحها هناك على تطبيق الفيديوهات الشهير.

أغنية «انت الحظ» كلمات تامر حسين لحن عزيز الشافعي توزيع وسام عبدالمنعم وميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.

المصرى اليوم

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