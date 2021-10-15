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القنوات الناقلة لـ مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي 16-10-2021

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القنوات الناقلة لـ مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي 16-10-2021 القنوات الناقلة لـ مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي 16-10-2021

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يبحث العديد من مشجعي كرة القدم عن القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي وموعد المباراة والتى تقام على ملعب كينج باور ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

يواجه مانشستر يونايتد نظيره ليستر سيتي ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي السبت الموافق 16 أكتوبر 2021 على ملعب كينج باور

مانشستر يونايتد تعثر فى المباراة الأخيرة ضد إيفرتون أما ليستر سيتي يريد التأهل للبطولات الأوروبية الموسم المقبل.

ما هو توقيت مباراة ليستر سيتي ومانشستر يونايتد؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي هو السبت الموافق 16 أكتوبر 2021 الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت .

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي؟

قنوات بي إن سبورتس بين سبورت تملك حقوق بث الدوري الإنجليزي في المنطقة العربية وستنقل المباراة عبر beIN Sports 1 HD Premium .

دافيد دي خيا
لوك شاو – إريك بايلي – فيكتور ليندلوف – آرون وان بيساك
بول بوجبا – سكوت ماكتوميناي
ماركوس راشفورد – برونو فيرنانديش – جادون سانشو
كريستيانو رونالدو

كاسبر شمايكل
بيرتراند – فيسترجارد - شالار سوينشو – كاستانيي
ويليفيرد نديدي - يوري تيليمانس - بوبكاري سوماري.
هارفي بارنز - لوكمان - جيمي فاردي

مباراة مانشستر يونايتد و إيفرتون في الدوري الإنجليزي - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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