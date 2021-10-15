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"يلو" تستضيف الأطفال ذوي الإعاقة في جناحها بمعرض الكتاب

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في إطار رسالتها الاجتماعية.. وبصفتها راعياً للجمعية والمعرض

قامت شركة الوفاق لحلول النقل المحدودة "يلو"، بترتيب زيارة لمنسوبي جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بصفتها راعياً ذهبياً للجمعية إلى معرض الرياض الدولي للكتاب، الذي ترعى الشركة دورته الحالية التي اختتمت أخيراً.

جاء ذلك في إطار تكامل رسالة المسؤولية الاجتماعية بين الشركة والجهات والفعاليات كافة التي تقوم برعايتها.

واستضافت الشركة الأطفال في جناحها بالمعرض، حيث شاركوا في الفعاليات المتعددة المقامة للأطفال داخل المعرض لتحفيزهم على القراءة، واستمتع الأطفال بالأجواء والفعاليات داخل المعرض وعبّروا عن سعادتهم بهذه الزيارة.

جدير بالذكر أن "يلو" أطلقت عام 2018 مبادرتها #اقرأ_مع_يلو التي وجّهت في بدايتها للأطفال دعماً من الشركة للنشاط التعليمي والثقافي والذي توّج أخراً برعاية "يلو" لمعرض الرياض الدولي للكتاب.

وللشركة عديد من المساهمات الاجتماعية، فهي الراعي الرسمي لدوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وترعى عدداً من الأندية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ورعاية عدد من المسابقات والبطولات في الألعاب المختلفة، وغيرها من الحملات الاجتماعية مثل (حياتك لا تدخنها) للتوعية بأضرار التدخين و(طرق آمنة).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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