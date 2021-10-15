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ضبط 77 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات رقابية بالمنيا

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ضبط 77 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات رقابية بالمنيا ضبط 77 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات رقابية بالمنيا

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حررت مديرية بالمنيا 77 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية ورقابية نظمتها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية، وكافة المعروضات على المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف حملات المتابعة الميدانية لكافة القطاعات الخدمية، والتأكد من سلامة الغذاء لضمان وصول غذاء امن للمواطنين، ورصد المخالفات حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا أنه خلال الحملات تم ضبط 77 مخالفة تموينية متنوعة، منها 58 مخالفة خلال المرور على المخابز البلدية، حيث تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – تصريف وتجميع دقيق بلدي مدعم – عدم وجود سجلات – قضايا تموينية أخرى)، كما تم ضبط 19 مخالفة تموينية خلال المرور على الأسواق والمحال التجارية، حيث تنوعت المخالفات بين (منتجات مجهولة المصدر – عدم وجود شهادات صحية – عدم الالتزام بالمقررات التموينية).

المصرى اليوم

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