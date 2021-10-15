برلماني: ربط الكتب المدرسية بسداد المصروفات تجاهل للدستور ومجانية التعليم

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قدم النائب محمد جبريل عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، طلب إحاطة إلى وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، بشأن ربط المصروفات المدرسية باستلام الكتب الدراسية، حيث يعد طلب الإحاطة الثانى بهذا الشأن بعد طلب الاحاطة الذي قدمه النائب محمود قاسم.

وقال جبريل في طلبه انه من خلال جولاته طوال ايام الاسبوع الماضي على العديد من المدارس التعليمية في كافة المراحل التعليمية في نطاق الدائرة الرابعة، وتفقد أحوال الطلاب والمدارس والمعلمين، كان هناك حالة من الضيق لدي الكثير من أولياء الأمور والطلاب لقرار وزير التربية والتعليم بربط تسليم الكتب المدرسية بدفع المصروفات الدراسية وهو القرار الذي انعكست آثاره أثناء زيارته للمدارس فكان لابد من التقدم بطلب إحاطة عاجل لوزير التربية والتعليم بهذا الشأن.

وذكر النائب في طلب الإحاطة ان قرار الوزير رقم 25 بتاريخ 19\9\2021 يعتبر تجاهل واضح للدستور الذي جعل التعليم إلزاميا وتكفل الدولة مجانية التعليم بكافة المراحل.