«التعليم العالي» تعلن بدء التقدم لمنح المبادرة المصرية اليابانية للتعليم الجامعي (التفاصيل)

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استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريراً مقدماً من د.أشرف العزازي رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات بالوزارة، حول فتح باب التقدم بالنظام التنافسي لمنح الإعلان السابع للمبادرة المصرية اليابانية للتعليم، لقضاء فصل دراسي أو عام أكاديمى للمرحلة الجامعية الأولى للعام 2021/2022.

وأشار التقرير إلى أن موعد التقدم لهذه المنح يبدأ اعتباراً من شهر أكتوبر الجارى، وذلك على الموقع الإلكتروني لقطاع الشؤون الثقافية والبعثات https://eservices.cdm.edu.eg/ مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة إلكترونياً، على أن يتم تسليم الملف الورقي شاملاً كافة أصول المستندات لإدارة البعثات بجاردن سيتى.

ولفت التقرير إلى أن آخر موعد للتقديم الإلكتروني، وتسليم الملفات الورقية لجميع أنواع الإيفاد هو 15 ديسمبر 2021.

وأوضح التقرير أن الدراسة لمدة فصل دراسي أو عام أكاديمي كامل للمرحلة الجامعية الأولى ( بكالوريوس / ليسانس )، ويمكن لجميع التخصصات التقدم لهذه المنح، وسوف تتحمل البعثات كافة النفقات الخاصة بالبرنامج ( التأشيرة – تذاكر السفر – الإقامة – المعيشة – رسوم الجامعة).

وأضاف التقرير أنه يشترط في المتقدمين للمنح ( ألا يزيد سن المتقدم عن 22 عامًا في 1/10/2021، وأن يكون في الصف الثاني أو الثالث الجامعي (من تاريخ التحاقه بالجامعة )، وأن يكون حاصل على 3.2 GPA أو جيد جداً أو ما لا يقل عن 80 % في السنوات السابقة، وأن يكون حاصلاً على 5.5 ايلتس في اللغة الإنجليزية، أو 59 في اختبار الـ IBT الدولي ما عدا أقسام اللغة اليابانية فيجب تحقيق مستوى N3، بالإضافة إلى أن يكون هناك اتفاقية تبادل طلابي بين الجامعة المصرية التي يدرس بها الطالب وأحد الجامعات اليابانية، ولا يسمح للطالب للتقدم لأى جامعة أخرى.

يذكر أن الإدارة العامة للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن اصطحاب الأسرة أو مرافقين لأى نوع من أنواع الإيفاد.

وللتعرف على المزيد من المعلومات حول نظام التقديم، والمستندات المطلوبة، وكذلك دليل إرشادي للطلاب بشأن نظام التعليم الياباني والجامعات والمنح الدراسية المقدمة من الجامعات اليابانية.