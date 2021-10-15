محافظ المنيا: تسليم الكتب للطلاب والتلاميذ دون التقيد بسداد الرسوم الدراسية

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شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على تسليم الكتب الدراسي للطلاب والتلاميذ، دون التقيد بسداد الرسوم المدرسية، مؤكدا على إعفاء فئات كثيرة من الطلاب والتلاميذ داخل المدارس من الرسوم الدراسية. من هذه الفئات الأيتام، والأسر الأولي بالرعاية، و50 % لبعض الفئات مثل العاملين في قطاع التعليم.

قال المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، انه تم تسليم الكتب الدراسية لعدد 1163 مدرسة ابتدئي، و716 إعدادي، و133 ثانوي، و30 فني صناعي، و16 تجاري، و7 زراعي، و47 خاص، و480 صديقة للفتيات، و561 ما قبل التعليم، تستقبل 1،5 مليون من الطلاب والتلاميذ .

من جهة أخرى، وجه المحافظ بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم والتأكد من إجراءات السلامة والصحة المهنية، بالإضافة لتكثيف أعمال النظافة العامة بمحيط جميع المدارس والشوارع المجاورة لها، ورفع الاشغالات، مع المتابعة الميدانية المستمرة للأجهزة التنفيذية للحالة العامة بشوارع المدينة.