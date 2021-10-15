وكيل صحة الشرقية يخلي طرف فريق التطعيم بوحدة الحلوات لتغيبهم ويكافئ فريق العدوة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بإخلاء طرف فريق التطعيم بلقاح كورونا، بوحدة طب الأسرة بالحلوات، التابعة للإدارة الصحية بالابراهيمية، لعدم تواجدهم صباح اليوم الجمعة بالوحدة، وتحويلهم لديوان مديرية الشئون الصحية بالشرقية، لإعادة توزيعهم خارج الإدارة الصحية بالابراهيمية.

جاء ذلك أثناء المرور المفاجئ لوكيل وزارة الصحة بالشرقية، علي وحدات طب الأسرة بمراكز ومدن الابراهيمية وههيا، لمتابعة انتظام سير العمل، وتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، والذي يأتي في إطار خطة الدولة الوقائية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، واستكمالا للمتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، وخاصة أيام الجمع والعطلات الرسمية.

وفي سياق متصل، وجه الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بصرف مكافأة ثلاثة أيام من الراتب لفريق تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، بوحدة طب الأسرة بالعدوة، التابعة للإدارة الصحية بههيا، وذلك لأدائهم المتميز في العمل، وجهودهم في تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، والمساهمة في نشر المناعة المجتمعية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.