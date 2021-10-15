بدء المؤتمر الصحفي لتكريم أحمد السقا في مهرجان الجونة السينمائي

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وصل الفنان أحمد السقا، قبل قليل، لحضور مؤتمر صحفي خاص بتكريمه في مهرجان الجونة السينمائي، بحضور انتشال التميمي مدير المهرجان، حيث سيتحدث السقا عن مشواره بعد منحه نجمة الجونة للانجاز الابداعي.

وتسلم السقا نجمة مهرجان الجونة السينمائي الدولي في حفل افتتاح الدورة الخامسة أمس، حيث قام منظمى مهرجان الجونة السينمائي بتسليمه نجمة المهرجان التي قدمتها له الفنانة هند صبري.

وقالت هند صبري أنها عملت مع هذا الممثل، وشاركت معه في أكثر من عمل، وشاهدت كيف انه يضحى بحياته من أجل العمل، وبدون الاستعانة بدوبلير.

وتلقى السقا الجائزة والتكريم وسط هتاف الحاضرين وتصفيقهم.

وتوجه السقا بالشكر لمنظمي المهرجان.وقام بإهداء الجائزة للفنان الراحل سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبدالعزيز.

كما أهدى الجائزة لأنسي ساويرس والد نجيب وناصف وسميح ساويرس مؤسسي مهرجان الجونة.

ثم أهدى الجائزة للفنان صلاح السقا والده، مشيراً إلى أن والده علمه أن السيرة أطول من العمر.

وأشار أن والده أوصاه قبل وفاته قائلاً لماذا سموك نجم؟، فذكر أنه قال له أن النجم معروف لذلك يسمى بالنجم، فأوصاه بالتالي:«خد كل حاجة من النجم إلا البعد خلى كل الناس تقدر تطولك».

ثم أهدى الجائزة لزوجته مها الصغير، ونادية السروجي والدته.

كما أهدى الجائزة لكل أبناء جيله وزملاءه الذين فرحوا بتكريمه.