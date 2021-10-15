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قطع المياه اليوم وغداً عن 23 منطقة بالقاهرة والجيزة (تعرف عليها)

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قطع المياه اليوم وغداً عن 23 منطقة بالقاهرة والجيزة (تعرف عليها) قطع المياه اليوم وغداً عن 23 منطقة بالقاهرة والجيزة (تعرف عليها)

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أعلنت شركتي مياه الشرب بالقاهرة والجيرز عن قطع مياه الشرب اليوم لساعات لتصل حتى اليوم التالي، السبت 16 أكتوبر«وفيما يلي بيان كلا الشركتين عن مدة الانقطاع والمناطق التي ستقطع عنها المياه طوال هذه المدة.

1- محاظة القاهرة
تعلن شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظرا لقيامها بتنفيذ اعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1200مم الخارج من محطة مسطرد.

الأمر الذي سيترتب علية انقطاع المياه عن مناطق (عرب الجسر- عرب الطوايلة- وسط المدينة بالمطرية- منطقة الشيراتون- الملتقي العربي- الكلية الحربية- الحي العاشر- صقر قريش- الواحة- شارع متولي الشعراوي- السويسري ب- ارض الجولف- الامداد والتموين- مساكن رامو).

وذلك اعتبارا من الساعة الخامسة عصرا يوم الجمعة الموافق 15-10-2021 وحتي الثامنة صباح اليوم التالي السبت 16-10-2021.

2- محافظة الجيزة

قطع وضعف المياه عن بعض الاماكن بالجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه عن مناطق (اوسيم- ناهيا- صفط - شنباوى- برطس) وضعفها عن مناطق (المناشى البلد- الجلاتمة- بهرمس- ذات الكوم)، وذلك الساعة 10 مساء يوم الجمعة الموافق 15/10/2021حتى الساعة 6 صباح يوم السبت الموافق 16/10/2021، ولمدة 8 ساعات.

وأوضحت الشركة أن الانقطاع يرجع إلى ربط خط مياه الشرب قطر 900 مم والخزان ضمن المشاريع القومية الجاري تنفيذها بمحافظة الجيزة مشروع خزان المياه الأرضي بمنطقة ارض اللواء.

وناشدت الشركة السادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وتوفر سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب بالمناطق المتأثرة يمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125.

المصرى اليوم

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