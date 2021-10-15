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ضبط 34 تاجر مخدرات وسلاح في حمله بالقناطر الخيرية

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ضبط 34 تاجر مخدرات وسلاح في حمله بالقناطر الخيرية ضبط 34 تاجر مخدرات وسلاح في حمله بالقناطر الخيرية

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ألقت مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية القبض على 25 تاجر مخدرات و9 بلطجية بحوزتهم 15 قطعة سلاح ناري خلال حملة أمنية شنها ضباط المركز استهدفت حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين وتجار المخدارت، واحيل جميع المتهمين للنيابات المختصه فتولت التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد قيام حملة أمنية مكبرة استهدفت البؤر الاجرامية وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين وتجار المخدرات.

أسفرت الحمله عن ضبط 9 بلطجية بحوزتهم 15 قطعة سلاح ناري وضبط 25 تاجر مخدرات بحوزتهم كميات من المواد المخدرة المتنوعة وضبط 5 متهمين مطلوب ضبطهم في قضايا متنوعة، كما تمكنت الحملة من تنفيذ 7253 حكم قضائى متنوع وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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