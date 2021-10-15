نجاح مساعي إعادة مومياء كاهن مصري من جنوب أفريقيا

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أكد السفير أحد الفاضلى، سفير مصر في جنوب أفريقيا؛ نجاح مساعي السفارة المصرية في التنسيق مع «متحف مدينة ديربان للعلوم الطبيعية» بإقليم «كوازولوناتال» لدفع الجهود المبذولة لتنفيذ مُبادرة المتحف لإعادة مومياء كاهن مصري مُتواجدة بالمتحف منذ مطلع القرن الماضي، مُشيرا إلى أن ذلك يأتي في ضوء العلاقات الجيدة بين البلدين ورغبة الجانب الجنوب أفريقي في دعم الجهود المصرية لاسترداد الآثار التي تم نقلها إلى الخارج بشكل غير شرعي على مدار العقود السابقة .

وأوضح «الفاضلى»؛ أن المومياء المُشار إليها ترجع إلى العصر الفرعوني المتأخر أو حوالى 300 عامًا قبل الميلاد، وهى مومياء لكاهن يُسمى «بيتن آمون» ينحدر من مدينة «أخميم» بمحافظة «سوهاج»، وقد حصل «متحف دربان للعلوم الطبيعية» عليها في أواخر القرن التاسع عشر بعد إهدائها إليه من أسرة أحد الضباط بالجيش البريطاني الذي سبق له الخدمة في «مصر» خلال فترة الاحتلال البريطاني، والذي انتقل إلى «جنوب أفريقيا» عام 1882 حتى وفاته في 30 أكتوبر 1889

وأشار السفير إلى أن التنسيق يأتي في ضوء الجهود الحثيثة التي تقوم بها كافة أجهزة الدولة المصرية المعنية باسترجاع الأثار المصرية المنهوبة أينما وجدت، وأكد على؛ أن السفارة المصرية في «جنوب أفريقيا» ستواصل المُتابعة مع الجانب الجنوب أفريقى حتى يتم إعادة المومياء المصرية سالمة إلى أرض الوطن، كما أشاد «الفاضلي» بمُبادرة الجانب الجنوب أفريقى لعرض إعادة المومياء، موضحًا؛ أن هذه الخطوة ستفتح الباب أمام تعزيز التعاون بين البلدين في مُختلف المجالات الثقافية.

وفي هذا الصدد أكد «الفاضلى» استعداد مصر لدعم الجانب الجنوب أفريقى فيما يتعلق بموضوعات الحفاظ على الآثار، مشيرا إلى أن السفارة المصرية في «جنوب أفريقيا» ستقوم خلال الفترة المقبلة بعدد من الأنشطة للتعريف بالحضارة المصرية القديمة التي تُعتبر جزءًا من الحضارة الأفريقية وأحد أهم إسهامات أفريقيا في التراث العالمي.

ويقوم السفير خلال الفترة 12- 16 أكتوبر الجاري بزيارة عمل إلى مدينة «دربان» بإقليم «كوازولوناتال» تهدف إلى تشجيع التبادل التجارى والثقافي بين «مصر» والإقليم الذي يُعتبر ثاني أكبر الأقاليم الجنوب أفريقية مُساهمةً في الناتج المحلي، وهو الإقليم الذي يتواجد به «ميناء»ديربان«أكبر الموانئ الجنوب أفريقية، حيث قام السفير»أحمد الفاضلي«خلال الزيارة بعقد عدد من اللقاءات مع كبار المسئولين بالإقليم ومن بينهم»سيلي زيكالالا sihle zikalala«رئيس حكومة إقليم»كوازولوناتال«، فضلاً عن لقاءات مع مديري كبرى الشركات الجنوب أفريقية وعدد من رموز الجالية المصرية بالإقليم.