محافظ الجيزة: توقيع الكشف علي ١٠٦٢ مواطنا بالواحات البحرية وصرف الأدوية لـ٥١٢ حالة

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تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، فعاليات القافلة الطبية الشاملة التي تم تنظيمها لخدمة أهالي مركز الواحات البحرية، في اطار تنفيذ المبادرة الرئاسية حياه كريمة ادعم الخدمات الطبية المقدمة لاهالي المركز .

وأكد المحافظ أن القافلة تمكنت خلال فعاليات اليوم الأول من توقيع الكشف الطبي على ١٠٦٢مواطن، بالإضافة إلى صرف الادوية بالمجان ل ٥١٢ مواطن، موجها الأجهزة المختصة بضرورة تقديم كافة أشكال الدعم لإنجاح القافلة وتحقيق أقصي استفادة ممكنة للأهالي، لافتا إلى أن القافلة يتم تنظمها داخل مدرسة الباويطي بمركز الواحات، وتتم بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية وجامعة الازهر والجامعة البريطانية واللجنة الطبية العليا والإستغاثات بمجلس الوزراء ومديرية الشؤون الصحية بالجيزة والجمعية المصرية للشعب الهوائية.

واطلع راشد على تقرير مفصل عن فعاليات القافلة، والتي شملت توقيع الكشف الطبي في تخصصات ( القلب ٤٩ حاله -الرمد ٣١٠ حاله- الاطفال ٥٥ حاله- الصدر ٣٧ حاله- الاسنان ١١٥ حاله- الجراحه ٢٣ حاله- المسالك ٣٢ حاله- العظام ٩٢ حاله- نساء ٢٩ حاله- مخ واعصاب ٧١ حاله -انف واذن ٧٦ حاله- تشخيض احتياج نظارات ١١٠ حاله- عمليات ٢٢ حاله)، كما توفر القافلة تركيب الأطراف الصناعية السفلية مجاناً للأهالي من غير القادرين.