الزواج فى عصر الغلاء .. شباب يلجؤون إلى شراء «المستعمل» لإتمام زواجهم

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كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء خلال أحدث بياناته عن حالات الطلاق لعام 2020 في مصر التى وصلت إلى 218 ألف حالة مقابل 225 ألف حالة في عام 2019، أما عدد حالات الزواج في عام 2020، وصلت إلى 902 ألف حالة بانخفاض وصل إلى 2.7%.

ثلاث سنوات قضاها أحمد كامل ، الشاب الثلاثينى، محاسب بإحدى الشركات الخاصة، في ادخار مقدم شقته في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، اضطر فيها إلى الجمع بين وظيفتين، والعمل ساعات طويلة امتدت لأكثر من 15 ساعة، أملا في إنهاء أقساط شقته الصغيرة، وشراء غرفة نوم وصالون لخطيبته مروى التي ارتبط بها منذ عامين، إلا أنه لم يكن يعلم أن صاحب العقار سيرفع من ثمن الشقة بسبب زيادة أسعار مواد البناء، ليقف أحمد حائرا ما بين تأجيل خطوبته أو الاستغناء عن الشقة.

قال أحمد: «أنا من أسرة بسيطة، فوالدى موظف في القطاع الخاص، وأمى معلمة ورواتبهما لا تكفى لمساعدتى في شراء شقة أو أثاث المنزل، والأسعار ترتفع كل يوم، وعمرى 29 عاما، وتنقلت بين أكثر من عمل وكنت أوفر من قوتى للإدخار أملا في شراء شقة، وبالرغم من رغبتى في الزواج منذ فترة إلا أنها كانت خطوة صعبة أخشى اتخاذها، خاصة أننى كنت لا أمتلك شقة أو حتى مقدمها، وبعد مرور السنين استطعت حجز شقة بمنطقة فيصل، صاحب العمارة يأخذ أقساط من الحاجزين كل شهر ويبنى كل فترة شقة، وهو الأمر المتداول بين المقاولين ».

يبتسم أحمد ابتسامة ساخرة قائلا: «أنا زى غيرى من الشباب الذى يتمنى الاستقرار والزواج ولكنه لا يستطيع تدبير مصاريف الزواج ، والد خطيبتى قدر الظروف الصعبة التي أمر بها ووافق على شراء دبلة خطوبة وخاتم فقط، ولكنى أيضا لا أستطيع تدبير متطلبات زواجى، فأرخص غرفة نوم وصل تمنها 15 ألف جنيه، والصالون بـ10 آلاف جنيه، وكثير من الشباب لم يستطع شراء الأجهزة الكهربائية فاضطر إلى فسخ خطبته خوفا من الاستمرار بها ».

الذهاب إلى أسواق «الغلابة» كما يطلق عليها، كان الحل الوحيد أمام أحمد، وهى أسواق واسعة الانتشار بين طبقة عريضة في المجتمع، التي يلجأ إليها العرائس الأيتام والفقراء والشباب المقبلون على الزواج من الطبقات البسيطة، أو الطلاب المغتربون، مثل سوق «الإمام» بمنطقة الإمام الشافعى بمصر القديمة، وسوق «الثلاثاء» بالمطرية، و«الجمعة» بمنطقة عين شمس، وهى الأسواق التي تضم جميع المعروضات المستعملة، وأسعارها في متناول الطبقة المتوسطة والفقيرة.

قال أحمد: «ذهبت إلى أكثر من معرض لشراء الأجهزة الكهربائية بالتقسيط، إلا أننى فوجئت برفع أصحاب المعارض قيمة الفوائد بشكل مبالغ، كنوع من استغلال الشباب الذي لا يجد بديلا عن التقسيط، إلا أننى رفضت لأنى أشتغل في قطاع خاص وهو غير مضمون ومن الممكن أن يتم الاستغناء عنى في أي وقت، ونصحنى أحد أصدقائى بشراء الأجهزة الكهربائية المستعملة والصالون، والتى تُعرض في الأسواق وعلى عدد من صفحات التواصل الاجتماعى بسعر معقول، والفلوس التي سيتم توفيرها أقوم بشراء غرفة نوم جديدة بها، وفى بداية الأمر عارض والد زوجتى الفكرة إلا أن خطيبتى أقنعته بعد ذلك بسبب ظروفى المادية الصعبة التي أمر بها».

واقترح أحمد للخروج من أزمة غلاء الأسعار، وحل مشكلة تأخر الزواج تقديم القروض المالية اللازمة لتجهيز مسكن الزوجية، على أن تكون هذه القروض بدون فوائد وعلى أقساط مريحة، وتشغيل المصانع الحكومية التي تنتج الأجهزة الكهربائية، لمواجهة ارتفاع أسعارها لأن هناك الآلاف من الأسر البسيطة والمتوسطة عاجزة عن دفع آلاف الجنيهات لشراء أجهزة لا غنى عنها في أي بيت.

فيما انتقت رحاب صالح من احدى مدن محافظة الشرقية لشراء مستلزمات زواجها من سوق "الأحد" بمنطقة وكالة البلح بالقاهرة ، وقالت: «العرايس بتسافر من محافظاتها وتيجى هنا علشان تجهز نفسها، لأن الأسعار هنا أرخص ونتمنى التوسع فى إقامة الأسواق التى تعرض المستعمل للتسهيل على الشباب فى اتمام زواجه ».