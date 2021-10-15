تصفيات مونديال قطر 2022: انتصار بوليفي تاريخي ورقم مميز لـ «تيتي»

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اختتمت صباح اليوم مباريات الجولة الثانية عشر من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وبدأ المنتخب البوليفي الجولة بالفوز بنتيجة 4-0 على منتخب باراجواي، في فوز مدوي لأصحاب الأرض الذين حققوا أكبر فوز لهم في مختلف البطولات منذ الفوز بنتيجة 6-1 على الأرجنتين في 2009.

وتمكن المنتخب البوليفي من الفوز في مباراتين متتاليتين في التصفيات (ضد بيرو وضد باراجواي)، لأول مرة منذ تصفيات مونديال 1994، وهو أخر مونديال وصله منتخب بوليفيا (بالولايات المتحدة الأمريكية).

وصعد المنتخب البوليفي للمركز السابع في جدول الترتيب، برصيد 12 نقطة، في حين تراجع منتخب باراجواي للمركز الثامن، بنفس رصيد نقاط المنتخب البوليفي.

وخسر منتخب باراجواي مباراة رسمية بفارق 4 أهداف أو أكثر للمرة الأولى منذ عام 2016 عندما خسر بنتيجة 4-0 ضد منتخب أوروجواي، متلقيًا اسوأ هزيمة له على الإطلاق في مواجهاته ضد منتخب بوليفيا، مما ادى إلى الإطاحة بالمدرب الأرجنتيني إدورادو بريزو من قيادة المنتخب.

وفي كولومبيا، فشل أصحاب الأرض في اختراق دفاع الضيوف، منتخب الإكوادور، وأنتهت المباراة بالتعادل السلبي.

وتعادل منتخب كولومبيا سلبيًا في ثلاث مباريات متتالية في التصفيات، وهي سلسلة نتائج تحدث للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

ويعد المنتخب الكولومبي هو أول منتخب يتعادل سلبيًا في ثلاث مباريات متتالية في التصفيات، منذ منتخب مالي في تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وعلى الرغم من التعادل إلا أن المنتخب الكولومبي ارتقى للمركز الرابع برصيد 16 نقطة، وارتفع رصيد منتخب الإكوادور إلى 17 في المركز الثالث.

وفي الأرجنتين، حقق أصحاب الأرض فوزهم السابع بالتصفيات بعد أن تغلبوا على منتخب بيرو بنتيجة 1-0، بفضل هدف من مهاجم إنتر ميلان، لاوتارو مارتينيز.

ولاحت للضيوف فرصة لتعديل النتيجة في الشوط الثاني عندما تحصلوا على ركلة جزاء، لكن لاعب الوسط البيروفي، يوشيمار يوتون، اهدر الكرة.

وأصبح يوتون هو أول لاعب من منتخب بيرو يهدر ركلة جزاء ضد منتخب الأرجنتين منذ المهاجم الشهير كلاوديو بيتزارو في عام 2012.

الفوز حافظ على موقع المنتخب الأرجنتيني في المركز الثاني برصيد 25 نقطة، في حين تجمد رصيد منتخب بيرو عند 11 نقطة في المركز قبل الأخير.

وواصل منتخب تشيلي نتائجه الجيدة وحقق فوزه الثاني على التوالي والثالث عمومًا في التصفيات، بعد أن تغلب على منتخب فنزويلا بنتيجة 3-0.

وحسم لا روخا المباراة من الشوط الأول بتسجيله هدفين، قبل أن يضيف الهدف الثالث قبل 17 دقيقة من نهاية المباراة، ليرتقي المنتخب التشيلي إلى المركز السادس برصيد 13 نقطة، ويستقر منتخب فنزويلا في قاع الترتيب برصيد 7 نقاط.

وسجل لاعب الوسط التشيلي إريك بولجار هدفين في المباراة، وهو ضعف عدد اهدافه في التصفيات خلال المباريات ال11 السابقة (هدف).

وفي المباراة الأخيرة، سحق منتخب البرازيل منتخب الأوروجواي بنتيجة 4-1، ليستمر السيليساو في الصدارة برصيد 31 نقطة، ويتعرض منتخب أوروجواي للهزيمة الثانية على التوالي في التصفيات ليتراجع إلى المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 16 نقطة.

وتألق الجناح الواعد، رافينها، وسجل هدفين في المباراة، ليصبح أول لاعب من ليدز يونايتد يسجل مع منتخب البرازيل.

وحطم المدرب البرازيلي، تيتي، الرقم القياسي للوصول إلى 20 انتصار في تصفيات أمريكا الجنوبية، بوصول إلى هذا السجل مع مباراته رقم 23 في القيادة الفنية للمنتخب البرازيل، متغلبًا على الرقم السابق بأسم المدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا (32 مباراة).

ولم يخسر المنتخب البرازيلي في أخر 28 مباراة لعبها بالتصفيات، ليكون على بعد 3 مباريات من معادلة رقمه القياسي المحقق بين الفترة من 1954 إلى 1993 (31 مباراة).