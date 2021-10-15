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وزيرة الثقافة تنعى الدكتور فوزي فهمي : ترك علامات بارزة في المسرح والنقد

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وزيرة الثقافة تنعى الدكتور فوزي فهمي : ترك علامات بارزة في المسرح والنقد وزيرة الثقافة تنعى الدكتور فوزي فهمي : ترك علامات بارزة في المسرح والنقد

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نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الكاتب والروائى الكبير الدكتور فوزي فهمي عضو المجلس الأعلى للثقافة والرئيس الأسبق لأكاديمية الفنون والذى غيبه الموت صباح اليوم الجمعة 15 أكتوبر عن عمر يناهز 83 عام.

وقالت إن الثقافة في والوطن العربى فقدت أحد أعمدتها، وأضافت أن الراحل مثل الأب والمعلم والصديق لاجيال من المبدعين وتتلمذ على يديه الكثير منهم، مؤكدة أنه ترك علامات بارزة في مجال المسرح والنقد وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

يذكر أن الدكتور فوزى فهمى مواليد عام 1938، حاصل على درجة دكتوراه في علوم المسرح عام وبكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم الدراما، عضو المجلس الأعلى للثقافة وشغل العديد من المناصب بوزارة الثقافة منها وكيلاً لوزارة الثقافة، رئيسا للمركز القومي لثفافة الطفل كما عمل بأكاديمية أستاذ، ونائب الرئيس، ورئيس وتولى منصب عميد معهد النقد الفني وعميد معهد العالي للفنون المسرحية من مؤلفاته المسرحية عودة الغائب، لفارس والأسيرة ولعبة السلطان كما ترجم 100 كتاب للطفل.

المصرى اليوم

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