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«كتاب ونقاد السينما»: وفاة فوزي فهمي عن 83 عاما

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«كتاب ونقاد السينما»: وفاة فوزي فهمي عن 83 عاما «كتاب ونقاد السينما»: وفاة فوزي فهمي عن 83 عاما

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أعلنت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما وفاة الدكتور فوزى فهمى الرئيس الأسبق لأكاديمية الفنون والعميد الأسبق للمعهد العالى للفنون المسرحية عن 83 عاما.

ونعت الجمعية في بيان لها، ظهر اليوم الجمعة: «الدكتور فوزى فهمى الرئيس الأسبق لأكاديمية الفنون والعميد الأسبق للمعهد العالى للفنون المسرحية.. القيمة والقامة ..الكاتب المثقف.. والكاتب المسرحي المبدع.. واحد من أهم مؤسسى ورموز أكاديمية الفنون..رحم الله الفقيد والهم أسرته ومحبيه وتلاميذه الصبر والسلوان».

ولد الراحل فوزي فهمي أحمد في يوم 21 اغسطس 1938 في القاهرة.

تلقي تعليمه الابتدائي بمدرسة المعهد العلمي الابتدائي وتعليمه التانوي بمدرسة على باشا مبارك وحصل منها على شهادة تانوية ولميلة للفنون لحق المعهد العالي للفنون المسرحية قسم الدراما تم حصل على درجة الدكتوارة في علوم المسرح سنة 1975.

وتنقل في عدد مناصب فندب سنة 1978عميدا للمعهد للنقد الفني تم وكيلا لوزرارة التقافة ورئيسا للمركز لتفافة الطفل من جهودة انشاء التفاقة بالسيدة زينب والاشراف على ترجمة مئات الكتب للطفل.

ومن أهم مولفاته في المسرح «عودة الغائب» سنة 1977-مسرحية «الفارس الاميرة»كتبها سنة 1979-مسرحية «لعبة السلطان» كتبها سنة 1986.

المصرى اليوم

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