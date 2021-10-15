إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات مالية بالقناطر الخيرية

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أصيب 4 أشخاص في مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بسبب خلافات مالية بينهم وتم السيطرة على الاطراف المتشاجرة، وتم نقل المصابين لمستشفى القناطر الخيرية لتلقى العلاج وتم ضبط طرفى المشاجرة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد أنور حشيش مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة بمنطقة التقسيم السياحى دائر المركز ووجود مصابين.

تم إخطار اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، وانتقلت قوات الأمن وبالفحص، تبين حدوث المشاجرة بين طرف أول «خ ك س» 52 سنة جزار وشقيقه «و ك س» 43 سنة جزار مصاب ونجل شقيقتهما «إ م س» 28 سنة جزار، وطرف ثان «م س م» 30 سنة جزار مصاب وشيقيقه «م س م» 24 سنة جزار مصاب ووالدهما «س م ح»، 60 سنة، جزار، مصاب.

وتوصلت التحريات إلى أن سبب حدوث المشاجرة مشادة كلامية بين الطرفين بسبب وجود خلاف مالى بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهم البعض وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط الطرفين وبمواجهتهم إعترفوا بارتكاب وتبادلوا الاتهامات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.