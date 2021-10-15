«عمارة البلد».. حملة لتوثيق التراث المعماري

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من أجل توثيق التراث المعماري والحفاظ على الهوية التاريخية المصرية في القاهرة والمحافظات، أطلقت مؤسسة «ولاد البلد» للخدمات الإعلامية حملة تحت عنوان «عمارة البلد.. هوية لا تستحق الهدم»، وهي تكرار لحملة بنفس الاسم تم تنفيذها منذ 3 سنوات بهدف التوثيق والتوعية من أجل الحفاظ على الإرث الثقافي المعماري المصري، ومن خلال الفعاليات الجديدة سيقوم الخبراء المعماريين بزيارات للقصور والأبنية التي تم توثيقها مسبقا ومحاولة استكشاف ما تغير فيها خلال تلك السنوات من تطوير أو إهمال.

وضمن أنشطة الحملة، سيتم تنظيم مسابقة لهواة التصوير تدور حول التراث المعماري، ونشر الصور الفائزة عبر المواقع الالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى نشر العديد من المقالات والموضوعات من متخصصين في هذا الملف أو من المسؤولين عن المباني والعمارة في مصر وذلك في موقع «باب مصر».

وكانت منظمة اليونسكو قد قدمت عدة توصيات للحفاظ على تراث القاهرة. إذ دعت في اجتماعها الأخير إلى الوقف الفوري لهدم المباني القديمة، وتحديد رؤية شاملة للحفاظ على المدينة الحضرية التاريخية.

كما طالبت بضرورة تفعيل مرسوم عام 2014 بشأن تشكيل لجنة وزارية مشتركة لإدارة القاهرة التاريخية، وتوضيح أدوار ومهام أصحاب المصلحة الرئيسيين. كما طالب تقرير اليونسكو بضرورة عدم اتخاذ قرارات هدم لأية مبان إلا عندما لا يكون هناك بديل آخر ممكن. وأن يكون الهدم في هذه الحالة ضَرُورِيًّا لأسباب تتعلق بالسلامة ويخضع لإتباع الإجراءات المعمول بها، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز التواصل والتعاون مع المجتمعات المحلية.