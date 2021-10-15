أخبار عاجلة

نقيب الفلاحين يقدم روشتة لحماية مزارعو الطماطم والبطاطس من تقلبات الأسعار -
الإسماعيلي يغلق باب انتقال لاعبه إلى الأهلي ويتفق معه علي التجديد رسميا -
بيراميدز يفقد نجم الفريق لمدة شهر -
انقلاب واستقالات في لجنة الحكام .. والسيد: التعامل مع الحكام غير لائق -
الأمن العام يرصد مخالفات للذوق العام في افتتاح موسم الرياض -
حازم فتوح : نصحت أوباما بعدم الانتقال للأهلي لهذا السبب -
الأهلي يطلب ضم حمدي النقاز .. ووكيل اللاعب يكشف التفاصيل -
أحمد دياب: نخطط لاختيار أفضل لاعب في كل مباراة .. وهذه حقيقة تغيير عدد اللاعبين الأجانب -
«زي النهارده» اختطاف الطائرة التي تقل زعماء ثورة الجزائر 22 أكتوبر 1956 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

ضبط متسولة أردنية تمتلك 4 مركبات حديثة وشركة مسجلة ودخل يفوق 1500 دينار

Print
ضبط متسولة أردنية تمتلك 4 مركبات حديثة وشركة مسجلة ودخل يفوق 1500 دينار ضبط متسولة أردنية تمتلك 4 مركبات حديثة وشركة مسجلة ودخل يفوق 1500 دينار

جى بي سي نيوز :- ضبطت وحدة مكافحة التسول التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية امرأة متسولة في العقد الرابع من عمرها في عمان، وبينت التحقيقات امتلاكها أربع مركبات حديثة، ودخل يصل مجموعه لأكثر من 1500 دينار، عدا عن امتلاكها مؤسسة فردية ذات سجل تجاري.

وأجرت الوحدة دراسة شملت عينة من ألف متسول ضُبطوا مؤخرا، لتُظهر الدراسة أن أكثر من 400 متسول من العينة يتقاضون رواتب مسجلة في الضمان الاجتماعي.

وبينت الدراسة أن أكثر من 300 متسول يمتلكون مركبات شخصية لكل فرد منهم، وأكثر من 120 متسول يمتلكون أكثر من مركبتين ، وفق المملكة . 

وأظهرت الدراسة أن أكثر من 80 متسولا يمتلكون بين 4 و5 مركبات، بالإضافة إلى متسولين اثنين يمتلكان شركات خاصة ذات سجل تجاري.

 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
جنبلاط: لا نستطيع عزل شريحة كبيرة من الشعب اللبناني وعزل الشيعة "بده كتير انتباه"

جنبلاط: لا نستطيع عزل شريحة كبيرة من الشعب اللبناني وعزل الشيعة "بده كتير انتباه"

التفاصيل الكاملة لمقابلة رئيس الوزراء عبر التلفزيون الأردني

التفاصيل الكاملة لمقابلة رئيس الوزراء عبر التلفزيون الأردني

الداخلية توضح ظروف عدم اقامة فعالية المولد النبوي على المدرج الروماني وترد على حزب الجبهة

الداخلية توضح ظروف عدم اقامة فعالية المولد النبوي على المدرج الروماني وترد على حزب الجبهة

الملك عبدالله الثاني يبدأ جولة أوروبية الإثنين

الملك عبدالله الثاني يبدأ جولة أوروبية الإثنين