أخبار عاجلة

نقيب الفلاحين يقدم روشتة لحماية مزارعو الطماطم والبطاطس من تقلبات الأسعار -
الإسماعيلي يغلق باب انتقال لاعبه إلى الأهلي ويتفق معه علي التجديد رسميا -
بيراميدز يفقد نجم الفريق لمدة شهر -
انقلاب واستقالات في لجنة الحكام .. والسيد: التعامل مع الحكام غير لائق -
الأمن العام يرصد مخالفات للذوق العام في افتتاح موسم الرياض -
حازم فتوح : نصحت أوباما بعدم الانتقال للأهلي لهذا السبب -
الأهلي يطلب ضم حمدي النقاز .. ووكيل اللاعب يكشف التفاصيل -
أحمد دياب: نخطط لاختيار أفضل لاعب في كل مباراة .. وهذه حقيقة تغيير عدد اللاعبين الأجانب -
«زي النهارده» اختطاف الطائرة التي تقل زعماء ثورة الجزائر 22 أكتوبر 1956 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

السياح الأوروبيون يصبحون المحرّك الرئيس للسياحة في

Print
السياح الأوروبيون يصبحون المحرّك الرئيس للسياحة في السعودية السياح الأوروبيون يصبحون المحرّك الرئيس للسياحة في
مع تعافي القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي من

السياح الأوروبيون يصبحون المحرّك الرئيس للسياحة في السعودية

سيكون السياح الأوروبيون محركاً رئيساً للسياحة في والإمارات مع تعافي السياحة في دول دول مجلس التعاون الخليجي من فيروس كورونا "كوفيد-19".

ومن المقرر أن يصبح المسافرون الأوروبيون مصدراً رئيساً للسعودية والسوق في منطقة الخليج بشكل عام؛ ما سيساعدهم على انتعاش صناعة السياحة بعد الوباء.

وأشار تقرير موقع "اي توربو نيوز" المتخصّص في الشؤون السياحية، إلى أن البيانات الحديثة تكشف أن عدد السياح قبل انتشار الوباء من أوروبا إلى دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 11.8 مليون سائح في عام 2019، وفي عام 2020 انهار العدد إلى 3.9 مليون بسبب الوباء، بانخفاض 67 % على أساس سنوي، ومع ذلك من المتوقع أن يتعافى الوافدون الأوروبيون بعد الجائحة إلى 13.3 مليون سائح بحلول عام 2024.

وتعد المملكة المتحدة هي إحدى الدول ذات الأهمية الخاصة للمنطقة، حيث يشير أحدث التوقعات إلى أن عدد الوافدين من المملكة المتحدة إلى دول مجلس التعاون الخليجي سيصل إلى 3 ملايين بحلول عام 2024 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 21.7 %.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
هل يعيد الربط بين السعودية والإمارات إحياء مشروع قطار الخليج السريع؟.. "آل معجبة" يجيب

هل يعيد الربط بين السعودية والإمارات إحياء مشروع قطار الخليج السريع؟.. "آل معجبة" يجيب

هل يعيد الربط بين السعودية والإمارات إحياء مشروع قطار الخليج السريع؟.. "آل معجبة" يجيب

هل يعيد الربط بين السعودية والإمارات إحياء مشروع قطار الخليج السريع؟.. "آل معجبة" يجيب

ارتفاع جديد في الوفيات .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

ارتفاع جديد في الوفيات .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

القوى العاملة : السعودية تضيف 4 عقوبات للمخالفين من أصحاب الأعمال (تعرف عليها)

القوى العاملة : السعودية تضيف 4 عقوبات للمخالفين من أصحاب الأعمال (تعرف عليها)