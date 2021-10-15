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وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الأمريكي العلاقات الإستراتيجية والتاريخية بين البلدين

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وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الأمريكي العلاقات الإستراتيجية والتاريخية بين البلدين وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الأمريكي العلاقات الإستراتيجية والتاريخية بين البلدين
تطرق اللقاء إلى عديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الأمريكي العلاقات الإستراتيجية والتاريخية بين البلدين

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله؛ وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن؛ وذلك في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بالعاصمة واشنطن.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الإستراتيجية والتاريخية بين المملكة العربية والولايات المتحدة الأمريكية وسُبل تعزيزها في كافة مجالات التعاون والتنسيق المشترك.

وتطرق الوزيران، خلال اللقاء، إلى عديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدين الصديقين بالمنطقة والعالم.

وجرى خلال اللقاء بحث الجهود المشتركة لمحاربة الإرهاب والتطرف بأشكاله وصوره كافة، إضافة إلى مناقشة الجهود المشتركة بشأن وقف انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق الإنسان اليمني، التي تقوم بتعطيل الحل السياسي والتنمية في اليمن الشقيق، كما تناول الجانبان أهمية تعزيز الجهود المشتركة لوقف اعتداءات الحوثي المستمرة على المنشآت المدنية والاقتصادية، وتهديدها الملاحة الدولية، واستعمالها لمعاناة الشعب اليمني الشقيق كورقة للابتزاز والمساومة.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حيال البرنامج النووي الإيراني والمفاوضات الدولية المبذولة في هذا الشأن، كما تطرق الجانبان إلى أهمية دعم كل ما يضمن الأمن والاستقرار في أفغانستان، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان؛ سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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