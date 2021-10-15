السياح الأوروبيون يصبحون المحرّك الرئيس للسياحة في السعودية

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مع تعافي القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي من فيروس كورونا

سيكون السياح الأوروبيون محركاً رئيساً للسياحة في السعودية والإمارات مع تعافي السياحة في دول دول مجلس التعاون الخليجي من فيروس كورونا "كوفيد-19".

ومن المقرر أن يصبح المسافرون الأوروبيون مصدراً رئيساً للسعودية والسوق في منطقة الخليج بشكل عام؛ ما سيساعدهم على انتعاش صناعة السياحة بعد الوباء.

وأشار تقرير موقع "اي توربو نيوز" المتخصّص في الشؤون السياحية، إلى أن البيانات الحديثة تكشف أن عدد السياح قبل انتشار الوباء من أوروبا إلى دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 11.8 مليون سائح في عام 2019، وفي عام 2020 انهار العدد إلى 3.9 مليون بسبب الوباء، بانخفاض 67 % على أساس سنوي، ومع ذلك من المتوقع أن يتعافى الوافدون الأوروبيون بعد الجائحة إلى 13.3 مليون سائح بحلول عام 2024.

وتعد المملكة المتحدة هي إحدى الدول ذات الأهمية الخاصة للمنطقة، حيث يشير أحدث التوقعات إلى أن عدد الوافدين من المملكة المتحدة إلى دول مجلس التعاون الخليجي سيصل إلى 3 ملايين بحلول عام 2024 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 21.7 %.