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كوريا الجنوبية تسجل 1684 إصابة جديدة بكورونا و41 بموريتانيا

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كوريا الجنوبية تسجل 1684 إصابة جديدة بكورونا و41 بموريتانيا كوريا الجنوبية تسجل 1684 إصابة جديدة بكورونا و41 بموريتانيا
خلال الـ 24 ساعة الماضية

كوريا الجنوبية تسجل 1684 إصابة جديدة بكورونا و41 بموريتانيا

سجّلت كوريا الجنوبية 1684 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 339361 إصابة.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، أن البلاد سجّلت أيضا 8 حالات وفاة من جرّاء الفيروس؛ ليبلغ إجمالي الوفيات 2626 حالة.

موريتانيا

سجّلت موريتانيا 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 36550.

وأشارت وزارة الصحة الموريتانية، في بيان لها، أمس، إلى أن الحصيلة الإجمالية للوفيات ارتفعت إلى 786 حالة، بعد تسجيل وفاة جديدة بالفيروس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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