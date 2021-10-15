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قال عبد الناصر قنديل، الباحث الحقوقي، إن الأجهزة الأمنية دائمًا ما تتعامل بإحترافية في الأزمات والمأزق، وأن الخطاب الأمني في حادث ميكروباص الساحل كان خطاب هادئ ومتزن ولا يتحدث إلا وفقًا للمعلومات.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، إن حادث ميكروباص الساحل كان اختبار حقيقي لسطوة السوشيال ميديا ودورها في المجتمع، مشددًا على ضرورة دراسة هذا الأمر بدقة؛ لأن تأثيره على صنع الرأي العام في منتهى الخطورة.

وتابع الباحث الحقوقي، أنه قد يكون الحادث بسيط، ولكنه كان اختبار للقدرة على اصطناع وعي كاذب وإدارة وعي كاذب، وتسائل ماذا كان يحدث إذا تم استخدام الأمر في قضية خطيرة؟.

وختم، يجب تطبيق قانون جرائم تقنيات المعلومات ويجب محاسبة الصفحات التي تستخدم للترويج بالأحداث الكاذبة.