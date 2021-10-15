«صحة الإسكندرية» تطلق قافلة طبية مجانية لفحص وعلاج 994 مريضا بالجمرك (صور)

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نظمت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، بالتنسيق مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة، قافلة طبية مجانية بمركز الأمل لصحة الأسرة بحى الجمرك.

وقال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن القافلة ضمت 9 عيادات طبية في تخصصات الجراحة والأطفال والباطنة والنساء والعظام والعيون والأمراض الجلدية والتناسلية وتنظيم الأسرة والأسنان، وشارك فيها 51 عضو من العاملين بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأوضح «السقعان»، أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 994 مريض تم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 49 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم إجراء 435 تحليلا طبيا مختلفا و9 أشعة سينية و2 أشعة بالموجات فوق الصوتية، علاوة على فحص 72 من مرافقي المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القافلة بإجراء التثقيف الصحى لعدد 345 مواطن من أهالى المنطقة في عدد من الموضوعات الصحية.

ضمت 9 عيادات متنقلة .. "صحة الاسكندرية" تطلق قافلة طبية مجانية لفحص وعلاج 994 مريض بالجمرك (صور)

ضمت 9 عيادات متنقلة .. "صحة الاسكندرية" تطلق قافلة طبية مجانية لفحص وعلاج 994 مريض بالجمرك (صور)

ضمت 9 عيادات متنقلة .. "صحة الاسكندرية" تطلق قافلة طبية مجانية لفحص وعلاج 994 مريض بالجمرك (صور)

ضمت 9 عيادات متنقلة .. "صحة الاسكندرية" تطلق قافلة طبية مجانية لفحص وعلاج 994 مريض بالجمرك (صور)

ضمت 9 عيادات متنقلة .. "صحة الاسكندرية" تطلق قافلة طبية مجانية لفحص وعلاج 994 مريض بالجمرك (صور)