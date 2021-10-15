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حبس المتهمين بقتل مواطن وسرقة دراجته البخارية في الشرقية

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حبس المتهمين بقتل مواطن وسرقة دراجته البخارية في الشرقية حبس المتهمين بقتل مواطن وسرقة دراجته البخارية في الشرقية

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قررت نيابة مركز الزقازيق، بإشراف المستشار محمد الجمل المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، حبس شخصين عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة اتهامهما بقتل مواطن لسرقة دراجته البخارية بدائرة مركز الزقازيق.

البداية، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة الزقازيق، بالعثور على جثة على طريق بحر أبوالأخضر، أمام إحدى القرى بدائرة المركز.

وبالفحص تم تحديد هوية الجثة وتبين أنها للمدعو «م. إ. م» 65 عاما، مُقيم بإحدى القرى التابعة لمركز الزقازيق، متأثرا بإصابته بطعنة نافذة بالصدر، وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء وجود المجني عليه على شط ترعة بحر أبوالأخضر بمركز الزقازيق، حال ممارسة هواية «صيد السمك»، داهمه مجهولون بغرض سرقة دراجته البخارية المتوقفة بجواره، وحال مواجهتهم قاموا بالتعدي عليه بطعنة نافذة وسرقوا دراجته البخارية ولاذوا بالفرار.

تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من«محمد. ال» وشهرته «سمك»، و«محمود. س»، وشهرته «مسمار» عاطلين، والأخير له معلومات جنائية، ومُقيمان بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بما أسفرت عنه التحريات وأرشدا عن مكان المسروقات والسلاح المُستخدم في الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.

المصرى اليوم

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