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وحسب بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، جاء ذلك خلال لقاء قربانوف مع نظيره اليمني الوزير المفوض لدى سفارة اليمن التابعة لحكومة صنعاء في سوريا رضوان علي الحيمي في مقر السفارة الروسية بدمشق.

© Sputnik . Alexei Maishev

وأوضح البيان أن الجانبان بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تم التطرق إلى آخر مستجدات الأوضاع السياسية والإنسانية في مختلف مناطق اليمن.

وأشار البيان إلى أنه تمت أيضا مناقشة رؤية حكومة صنعاء للحل الشامل وحرصها على السلام بالإضافة إلى الحقوق المشروعة للشعب اليمني.

من جانبه، أكد قربانوف أنروسيا تقف مع الحوار والحل السياسي في اليمن.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014.

وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.

واجتمعت أطراف النزاع في اليمن في ديسمبر/كانون الأول 2018، لأول مرة منذ عدة سنوات، على طاولة المفاوضات، التي نظمت تحت رعاية الأمم المتحدة في ستوكهولم. وتمكنوا من التوصل إلى عدد من الاتفاقيات المهمة، لا سيما بشأن تبادل الأسرى، ووقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الاستراتيجية ووضعها تحت سيطرة الأمم المتحدة.

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