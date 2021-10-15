قضى في الرهبنة 180 يوماً فقط.. البابا تواضروس يعزى الأنبا باخوميوس في نياحة راهب بدير «مكاريوس السكندري» (صورة)

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تنيح الراهب صربامون السكندري، الراهب بدير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي في البحيرة، عن عمر ناهز ٣٢ سنة قضى منها في الرهبنة ٦ أشهر فقط، أمس.

ولد الراهب المُتنيح عام ١٩٨٩، وترهب في ٢٧ مارس من العام الجاري، وصلى الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، و الأنبا إيساك الأسقف العام والمدبر الروحي للدير، صلوات تجنيزه بالدير أمس.

وقدم البابا تواضروس الثاني العزاء للأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، و الأنبا إيساك الأسقف العام والمدبر الروحي للدير ولمجمع رهبان الدير في نياحة الراهب صربامون السكندري، ويلتمس لهم عزاءًا سمائيًّا، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث في مجمع الأبكار.