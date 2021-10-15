اليوم .. ضعف المياه عن بعض قرى مركز أبوالنمرس بالجيزة لأعمال الصيانة

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، ضعف الـمـيـاه عن قرى (المنوات – الحرانية – زاوية مسلم - شبرامنت - طموة ) بمركز أبو النمرس، وذلك اعـتـبـاراً مـن الساعة الـ١٠ مساء اليوم الجمعة الموافق 15/10/2021، وحتى الساعة الـ١٠ مساء غدٍ السبت الموافق 16/10/2021.

وأرجعت الشركة سبب ضعف المياه، نظراً لأعمال الصيانة الدورية بمحطة مياه أبو النمرس المرشحة، حيث سيتم توقف المروق رقم 2 خلال الفترة المذكورة.

وأكدت الشركة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.