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إصابة 10 أشخاص في 3 طرق متفرقة في المنيا

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إصابة 10 أشخاص في 3 حوادث طرق متفرقة في المنيا إصابة 10 أشخاص في 3 طرق متفرقة في المنيا

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أصيب 10 أشخاص، في 3 حوادث انقلاب بطرق متفرقة، في مراكز المنيا .

تلقي اللواء محمد عبدالتواب، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بإصابة 10 أشخاص في 3 انقلاب بطرق المحافظة، بينها إصابة شخصين اثنين، في انقلاب سيارة أمام قرية المحرص بالطريق الزراعي السريع / أسوان، وإصابة 4 أشخاص آخرين في حادث انقلاب توك بطريق مغاغة / العدوة أمام قرية برامل، وإصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب توك توك أمام قرية أبوحرب بمركز بني مزار .

تم نقل المصابين إلى المستشفيات المركزية لتلقي العلاج، وتحررت محاضر بالحوادث .

المصرى اليوم

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