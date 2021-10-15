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أصيب 10 أشخاص، في 3 حوادث انقلاب بطرق متفرقة، في مراكز المنيا .

تلقي اللواء محمد عبدالتواب، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بإصابة 10 أشخاص في 3 حوادث انقلاب بطرق المحافظة، بينها إصابة شخصين اثنين، في انقلاب سيارة أمام قرية المحرص بالطريق الزراعي السريع مصر/ أسوان، وإصابة 4 أشخاص آخرين في حادث انقلاب توك بطريق مغاغة / العدوة أمام قرية برامل، وإصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب توك توك أمام قرية أبوحرب بمركز بني مزار .

تم نقل المصابين إلى المستشفيات المركزية لتلقي العلاج، وتحررت محاضر بالحوادث .