مركز إعلام المنيا ينظم ندوة «ڤيروس كورونا والعلاج الطبيعي»

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نظم مركز إعلام المنيا التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بالمنيا، ندوة إعلامية موسعة حول ما يتردد من شائعات حول عدم فاعلية لقاحات كورونا- أقيمت الندوة بعنوان «ڤيروس كورونا والعلاج الطبيعي» بقاعة المكتبة.

أعرب وليد الحيني، مدير مركز اعلام المنيا، عن استيائه لما يثار من إشاعات، حول لقاحات فيروس كورونا، كعدم فعالية اللقاحات أو تأثيرها السلبي، على الشباب المقبل على الزواج، وقال «الحيني» بأن هذه إشاعات عارية تماماً عن الصحة، مستشهداً بأن الشعوب العربية والأوروبية والأسيوية، اعتمدت على هذه اللقاحات لمجابهة الڤيروس، وهو ما ساهم في انخفاض الإصابات وتحجيم انتشاره.

فيما أكد الدكتور مصطفى عبدالباقي- مدير إدارة العلاج الطبيعي بمديرية الصحة بالمنيا، على سلامة اللقاحات وخضوعها للمعايير الدولية، مؤكد على ضرورة الحصول على اللقاح لفئات المجتمع المختلفة.

ومن جانبه اشار الدكتور هشام عبدالمنعم- مدرس العلاج الطبيعي بالأمراض الصدرية، بكلية العلاج الطبيعي جامعة دراية. إلى الدور الهام للعلاج الطبيعي في مجابهة كوفيد 19، وخاصة في الحالات التي تعانى من نقص الأكسجين، حيث يعمل العلاج الطبيعي على طرد البلغم والإفرازات من الرئة، لتوسيعها مما يعمل على زيادة نسبة الأكسجين في الوقت والحال.

كما وضح «عبدالمنعم» من خلال عرض الصور «الداتا شو» كيفية علاج المريض بكوفيد 19 باستخدام العلاج الطبيعي.