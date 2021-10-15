تردد قناة atv التركية لمشاهدة مسلسل قيامة عثمان

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

يبحث العديد من المتابعين عن ترددات القنوات الفضائية المختلفة ومن القنوات التي ترتفع معدلات البحث عنها «تردد قناة atv التركية» وذلك لمتابعة المسلسل التركي قيامة عثمان .

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 10796.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

الضغط على زر Menu أو القائمة.

الضغط على كلمة خيارات Options من القائمة.

بعد ذلك اختار تثبيت أو Installation.

عند ضبط القناة يفضل اختيار تثبيت يدوي أو Manual Installation.

اختيار القمر Nilesat /Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.

أدخل التردد كتابة.

اختيار التردد الرأسي V.

اختيار معدل الترميز 27500 ثم الضغط على موافق Ok.

الضغط على حفظ أو Save.

- البحث عن القناة ضمن قائمة القنوات الموجودة وظبط التردد الجديد لقناة atv

يعد من أقوى المسلسلات في الدراما التركية نظرًا لأحداثة التي حققت نجاحًا باهرًا في الفترة الأخيرة. بدأ عرضه في 20 نوفمبر 2019، يحكي قصة الغازي عثمان بن أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية، وهو من إخراج متين جوناي، وبطولة الممثل بوراك أوزجيفيت والممثل تامر يغيت والممثلة يلدز جاغري عتيقسوي، وراغب سافاش، ونور الدين سونمز، وأصلهان كارالار، وجلال آل، وديدام بالشين .

مسلسل قيامة عثمان



تردد قناة atv التركية , تردد قناة atv , تردد قناة atv التركية بالعربي , قناة atv , قناة atv التركية , تردد قناة , atv تردد قناة التركية , atv , تردد قناة atv التركية على النايل سات , atv التركية , تردد قناة atv التركية 2019 , atv تردد قناة,تردد قناة atv الجديدة علي النايل سات,تردد قناة atv1,قناة,تردد atv,تردد,تردد قناة atv التركية الجديد,تردد قناة atv التركية على النايل سات 2020,تردد قناة atv التركية الجديدة الان علي النايل سات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان,تردد قناة atv hd