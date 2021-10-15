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تراجعت أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة، 15 أكتوبر 2021، بشكل طفيف ولكنها ظلت مرتفعة مع قرب نهاية الاسبوع لأول مرة منذ فترة لتقترب من أعلى نهاية اسبوعية خلال 5 أسابيع، حيث تراجع سعر الذهب عالميا في البورصة بقيم بسيطة لا تتعدى عدة دولارات، كما استجاب سعر الذهب في مصر للتراجع العالمى، وسجل متوسط سعر الذهب عيار 21، الأكثر انتشارا 781 جنيها.

وتقدم «المصرى اليوم» نشرة أسعار الذهب محليا وعالميا، ومؤشرات صعوده أو هبوطه لإيضاح الرؤية أمام المواطنين راغبى الشراء أو البيع أو التداول، سواء في مصر أو في البورصة العالمية.

أعلنت شعبة الذهب في مصر صباح اليوم أسعار الذهب في محال الصاغة، حيث تراوح الذهب عيار 24 قيراطًا من 893 إلى 895 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطا من 781 إلى 783 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 18 من 669 إلى 671 جنيها، بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وتتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6248 إلى 6264 جنيهًا.

تراجعت أسعار الذهب عالميا صباح اليوم، قليلا عن الأسعار المرتفعة التي حققتها خلال اليومين الماضيين ولكنها ظلت مرتفعة عن أسعار منتصف الإسبوع، حيث اتخفضت العقود الآجلة للذهب خلال الدورة الأسيوية بنسبة 0.25% وتم التداول على 1792.54 دولارا للأوقية.

ويترقب سعر الذهب نهاية أفضل اسبوع خلال 5 أسابيع بسبب تراجع الدولار والذى تربطهما علاقة عكسية حيث يتجه مؤشر الدولار تجاه أول تراجع اسبوعى منذ 6 أسابيع.

تراجعت اسعار الذهب في أسواق المال، مع بداية التداول صباح اليوم، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 790.94 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة» 1،788.55 $ .

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