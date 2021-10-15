أخبار عاجلة

1200 سائح يشاهدون ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني -
الإسماعيلي يغلق باب انتقال لاعبه إلى الأهلي ويتفق معه علي التجديد رسميا -
بيراميدز يفقد نجم الفريق لمدة شهر -
انقلاب واستقالات في لجنة الحكام .. والسيد: التعامل مع الحكام غير لائق -
الأمن العام يرصد مخالفات للذوق العام في افتتاح موسم الرياض -
حازم فتوح : نصحت أوباما بعدم الانتقال للأهلي لهذا السبب -
أحمد دياب: نخطط لاختيار أفضل لاعب في كل مباراة .. وهذه حقيقة تغيير عدد اللاعبين الأجانب -
«زي النهارده» اختطاف الطائرة التي تقل زعماء ثورة الجزائر 22 أكتوبر 1956 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. المصرى اليوم

يتجه لأعلى نهاية اسبوعية.. الذهب فى وعالميا صباح اليوم الجمعة 15 أكتوبر 2021

Print
يتجه لأعلى نهاية اسبوعية.. أسعار الذهب فى مصر وعالميا صباح اليوم الجمعة 15 أكتوبر 2021 يتجه لأعلى نهاية اسبوعية.. الذهب فى وعالميا صباح اليوم الجمعة 15 أكتوبر 2021

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تراجعت أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة، 15 أكتوبر 2021، بشكل طفيف ولكنها ظلت مرتفعة مع قرب نهاية الاسبوع لأول مرة منذ فترة لتقترب من أعلى نهاية اسبوعية خلال 5 أسابيع، حيث تراجع سعر الذهب عالميا في البورصة بقيم بسيطة لا تتعدى عدة دولارات، كما استجاب سعر الذهب في مصر للتراجع العالمى، وسجل متوسط سعر الذهب عيار 21، الأكثر انتشارا 781 جنيها.

وتقدم «المصرى اليوم» نشرة أسعار الذهب محليا وعالميا، ومؤشرات صعوده أو هبوطه لإيضاح الرؤية أمام المواطنين راغبى الشراء أو البيع أو التداول، سواء في أو في البورصة العالمية.

أعلنت شعبة الذهب في مصر صباح اليوم أسعار الذهب في محال الصاغة، حيث تراوح الذهب عيار 24 قيراطًا من 893 إلى 895 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطا من 781 إلى 783 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 18 من 669 إلى 671 جنيها، بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وتتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6248 إلى 6264 جنيهًا.

تراجعت أسعار الذهب عالميا صباح اليوم، قليلا عن الأسعار المرتفعة التي حققتها خلال اليومين الماضيين ولكنها ظلت مرتفعة عن منتصف الإسبوع، حيث اتخفضت العقود الآجلة للذهب خلال الدورة الأسيوية بنسبة 0.25% وتم التداول على 1792.54 دولارا للأوقية.

ويترقب سعر الذهب نهاية أفضل اسبوع خلال 5 أسابيع بسبب تراجع الدولار والذى تربطهما علاقة عكسية حيث يتجه مؤشر الدولار تجاه أول تراجع اسبوعى منذ 6 أسابيع.

تراجعت اسعار الذهب في أسواق المال، مع بداية التداول صباح اليوم، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 790.94 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة» 1،788.55 $ .

ارتفاع جديد مع ترقب.. أسعار الذهب في مصر وعالميا اليوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021

ارتفعت بسبب بيانات سلبية.. أسعار الذهب في مصر وعالميًا مساء اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

تراجع هامشى.. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خبير جيولوجيا المياه يكشف موعد وصول غاز بركان لا بالما مصر (التفاصيل)

خبير جيولوجيا المياه يكشف موعد وصول غاز بركان لا بالما مصر (التفاصيل)

موعد مباريات الدوري المصري الموسم الجديد والقنوات الناقلة

موعد مباريات الدوري المصري الموسم الجديد والقنوات الناقلة

تذبذب ومخاوف .. أسعار الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021

تذبذب ومخاوف .. أسعار الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021

قرار جديد من ليفربول تجاه منتخب مصر بسبب غياب صلاح

قرار جديد من ليفربول تجاه منتخب مصر بسبب غياب صلاح