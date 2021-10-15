طلب إحاطة لـ «النواب» بسبب ربط تسليم الكتب المدرسية بسداد المصروفات وتكدس الفصول

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تقدم محمود قاسم عضو مجلس النواب في الإسكندرية، ببيان عاجل وطلب إحاطة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس المجلس، لتوجيههم إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بسبب ربط تسليم الكتب المدرسية هذا العام بسداد المصروفات، لما يمثله من خطورة على مصلحة الطلاب وكذا تكدس الطلاب داخل الفصول وارتفاع الكثافة العددية داخل الفصول خاصة في ظل تزايد الأعداد المصابة بفيروس كورونا المستجد.

جاء طلب الإحاطة على خلفية مشاركة النائب في جولة تفقدية لعدد من المدارس برفقة الدكتور محمد سعد محمد وكيل أول وزاره التربية والتعليم في الإسكندرية، بالمرور الميداني على بعض المدارس بالدائرة الرابعة لمتابعة سير العملية التعليمية، والوقوف على كافة المشكلات التي تعوق العملية التعليمية للوقوف على أسبابها وإيجاد الحلول المناسبة لها، حيث بدأت الجولة بالمرور على مدرسة ناصر الإعدادية بنات التابعة لإدارة وسط التعليمية ثم مدرسة أبيس السابعة الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة وسط التعليمية ثم مدرسة ناصر الإبتدائية التابعة لإدارة غرب التعليمية ثم مدرسة الشيخ سيد الصباح التابعة لإدارة غرب التعليمية، وتلاحظ أن شكاوى الطلاب تلخصت في عدم تمكنهم من التحصيل الدراسى لعدم تسلمهم للكتاب المدرسى وذلك لما صدر من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم من قرار بربط تسليم الكتاب المدرسى بسداد المصروفات الدراسية، مما دفع النــائـــــب بالتقدم ببيان عاجل وطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب لمناقشة هذا الأمر في جلسة عاجلة لما فيه من خطورة على مصلحة الطلاب.

وقال النائب أنه لاحظ أثناء الجولة الكثافة العديدة الكبيرة وتكدس الطلبة داخل الفصول مما ينذر بخطر داهم على صحة الطلاب وأولياء أمورهم والمعلمين من خطر الإصابة بفيروس كورونا، في ظل مرور البلاد بالموجة الرابعة من جائحة كورونا، ما دفعه إلى تقديم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب لمناقشة الأمر في جلسة عاجلة لما فيه من خطورة داهمة على صحة الطلاب وأولياء أمورهم والمعلمين.

أول بيان عاجل وطلبى احاطة لـ"النواب" بسبب ربط تسليم الكتب المدرسية بسداد المصروفات وتكدس الفصول في ظل "كورونا" (صور)

أول بيان عاجل وطلبى احاطة لـ"النواب" بسبب ربط تسليم الكتب المدرسية بسداد المصروفات وتكدس الفصول في ظل "كورونا" (صور)

أول بيان عاجل وطلبى احاطة لـ"النواب" بسبب ربط تسليم الكتب المدرسية بسداد المصروفات وتكدس الفصول في ظل "كورونا" (صور)

أول بيان عاجل وطلبى احاطة لـ"النواب" بسبب ربط تسليم الكتب المدرسية بسداد المصروفات وتكدس الفصول في ظل "كورونا" (صور)

أول بيان عاجل وطلبى احاطة لـ"النواب" بسبب ربط تسليم الكتب المدرسية بسداد المصروفات وتكدس الفصول في ظل "كورونا" (صور)

أول بيان عاجل وطلبى احاطة لـ"النواب" بسبب ربط تسليم الكتب المدرسية بسداد المصروفات وتكدس الفصول في ظل "كورونا" (صور)

أول بيان عاجل وطلبى احاطة لـ"النواب" بسبب ربط تسليم الكتب المدرسية بسداد المصروفات وتكدس الفصول في ظل "كورونا" (صور)

أول بيان عاجل وطلبى احاطة لـ"النواب" بسبب ربط تسليم الكتب المدرسية بسداد المصروفات وتكدس الفصول في ظل "كورونا" (صور)

أول بيان عاجل وطلبى احاطة لـ"النواب" بسبب ربط تسليم الكتب المدرسية بسداد المصروفات وتكدس الفصول في ظل "كورونا" (صور)

أول بيان عاجل وطلبى احاطة لـ"النواب" بسبب ربط تسليم الكتب المدرسية بسداد المصروفات وتكدس الفصول في ظل "كورونا" (صور)