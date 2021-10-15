★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور إيهاب عبدالخالق، أستاذ مساعد بالمعهد العالى للخدمة الإجتماعية في جامعة الإسكندرية ، إن «إستراتيجية مصر ٢٠٣٠» التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في عام ٢٠١٦، تهدف إلى التخطيط الاستراتيجي للمستقبل ومواجهة التحديات المختلفة والمتابعة والمراقبة وتصحيح المسار بشكل دوري وفعال، والتعرف على إمكانيات مصر الحقیقية والتركیز على الميزة التنافسية واستثمار الموارد المصرية والنهوض بالمجتمع.

وأوضح «عبد الخالق» خلال مشاركته في ندوة نظمها مركز إعلام غرب الإسكندرية بمقر مديرية الزراعة بعنوان «بناء الإنسان والتنمية المستدامة 2030» مساء أمس، في اطار التعريف بأهمية بناء قدرات الإنسان في ضوء استراتيجية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، بحضور المهندس طارق زكي محمد صالح، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، أن مصر تشهد تطور اجتماعي واقتصادي وسياسي، وأن مبدأ التنمية المستدامة هو الحفاظ على حق الأجيال القادمة ويشمل بعد بيئي وبعد اقتصادي وبعد إجتماعي.

وأشار إلى أن الإستراتيجية تركز على رأس المال البشري من خلال محور بناء الإنسان بهدف الارتقاء بالمواطن المصري، وإتاحة التعليم بجودة عالية والمشاركة الفعالة واستثمار القدرات والعدالة الإجتماعية بالإضافة إلى المعرفة والابتكار.

وأكد على ضرورة أن يبدأ كل فرد بنفسه لأن كل منا جزء من المنظومة، وذلك من خلال تنمية المهارات والتسويق الجيد للفرد، وأنك أنت الوحيد القادر على إعادة تسويق نفسك والإستغلال الأمثل للموارد المتاحة.

وافتتح الندوة المهندس طارق زكي، وكيل وزارة الزراعة، والذي رحب بالحضور وتمنى استمرار التعاون لرفع الوعي بين العاملين بالقضايا الوطنية، مؤكداً على سعى الدولة لتحقيق تنمية شاملة في شتى المجالات بما يحقق نهضة في كافة المجالات بالتوازى وأن كل فرد في المجتمع يجب أن يعمل بكامل طاقته ليساهم في خطة التنمية المستدامة لمصر .

ندوة بـ"زراعة الاسكندرية": "استراتيجية 2030" تهدف الى تصحيح المسار واستثمار الموارد القومية والتركيز على الميزة التنافسية (صور)

ندوة بـ"زراعة الاسكندرية": "استراتيجية 2030" تهدف الى تصحيح المسار واستثمار الموارد القومية والتركيز على الميزة التنافسية (صور)

ندوة بـ"زراعة الاسكندرية": "استراتيجية 2030" تهدف الى تصحيح المسار واستثمار الموارد القومية والتركيز على الميزة التنافسية (صور)

ندوة بـ"زراعة الاسكندرية": "استراتيجية 2030" تهدف الى تصحيح المسار واستثمار الموارد القومية والتركيز على الميزة التنافسية (صور)

ندوة بـ"زراعة الاسكندرية": "استراتيجية 2030" تهدف الى تصحيح المسار واستثمار الموارد القومية والتركيز على الميزة التنافسية (صور)

ندوة بـ"زراعة الاسكندرية": "استراتيجية 2030" تهدف الى تصحيح المسار واستثمار الموارد القومية والتركيز على الميزة التنافسية (صور)

ندوة بـ"زراعة الاسكندرية": "استراتيجية 2030" تهدف الى تصحيح المسار واستثمار الموارد القومية والتركيز على الميزة التنافسية (صور)

ندوة بـ"زراعة الاسكندرية": "استراتيجية 2030" تهدف الى تصحيح المسار واستثمار الموارد القومية والتركيز على الميزة التنافسية (صور)

ندوة بـ"زراعة الاسكندرية": "استراتيجية 2030" تهدف الى تصحيح المسار واستثمار الموارد القومية والتركيز على الميزة التنافسية (صور)

ندوة بـ"زراعة الاسكندرية": "استراتيجية 2030" تهدف الى تصحيح المسار واستثمار الموارد القومية والتركيز على الميزة التنافسية (صور)

ندوة بـ"زراعة الاسكندرية": "استراتيجية 2030" تهدف الى تصحيح المسار واستثمار الموارد القومية والتركيز على الميزة التنافسية (صور)