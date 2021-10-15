أمسيات دينية لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في المنيا

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نظم نادي المنيا الرياضي بالتعاون مع قصر ثقافة المنيا حفلاً غنائياً، بمقر النادي الرئيسي؛ إحياءً لذكرى المولد النبوي الشريف.

قاد فريق كورال قصر ثقافة المنيا المايسترو عصام الشاذلي، مقدمًا فقرات غنائية فردية وجماعية للأطفال، بأغانٍ وأناشيد متنوعة عن الرسول «صل الله وعليه وسلم»؛ ليأتي الحفل ضمن سلسلة من الحفلات التي نظمها نادي المنيا خلال شهر أكتوبر، والتي بدأها نادي المنيا بحفل أكتوبر واستكملها بالمولد النبوي الشريف.

كما دعا بيت العائلة المصرية بمركز سمالوط لأمسية دينية، الثلاثاء المقبل، بإحدي قاعات المدينة، بحضور قيادات ورموز بالعمل الديني الإسلامي والقبطي .